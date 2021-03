Secretaria Municipal de Saúde de VR preparou mais 12 Unidades Básicas de Saúde da Família para atendimento da covid-19 Divulgação

Publicado 16/03/2021 09:53 | Atualizado 16/03/2021 13:39

Volta Redonda - O número de postos de atendimento para casos suspeitos da covid-19 foi ampliado em Volta Redonda. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através da Divisão da Atenção Básica (DAB), preparou mais 12 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) que estão aptas para receber os pacientes, realizar as orientações, além de coletar material para testagem e diagnóstico da doença.

As novas unidades de atendimento são Eucaliptal, São Lucas, Belmonte, Água Limpa II, Roma II, Retiro I, Açude I, Vila Brasília e Vila Rica (Três Poços) que funcionarão das 7h às 17h, de segunda à sexta-feira.

E as unidades dos bairros Vila Rica (Tiradentes), Santa Cruz e Santo Agostinho, que terão o horário estendido das 7h às 19h, também de segunda a sexta-feira. Os locais iniciaram nesta segunda-feira, dia 15, o acolhimento dos pacientes com suspeita da doença.

Segundo a coordenadora da Divisão da Atenção Básica da SMS, Albanéa Baylão Trevisan, a descentralização do atendimento para casos suspeitos do coronavírus evita a circulação de pessoas contaminadas e agiliza o diagnóstico.

“Nas unidades, os pacientes são orientados sobre como proceder no caso de estar com a doença, além de fazer os testes necessários para o diagnóstico preciso. A rapidez destas ações diminui a circulação do vírus, com o isolamento da pessoa contaminada e ainda contribui para o não agravamento da doença”, disse.

Ainda segundo a secretária, a medida foi implantada devido ao cenário nacional, que aponta crescimento no número de pessoas contaminadas pelo vírus.

“É importante aproximar a assistência das pessoas. Agora, com 17 unidades da Atenção Básica como referência para atendimento dos casos suspeitos da doença, ampliamos a cobertura territorial no município”, falou.

A SMS ressaltou que as unidades para covid estão preparadas para atender de forma segura tanto os pacientes com suspeita da doença quanto os demais. Os profissionais estão aptos para fazer a coleta de material para testes RT-PCR (detecção direta do vírus em secreção respiratória por meio de um swab nasal) e TR (exame de sangue para detectar anticorpos para os vírus Sars-CoV-2) e vão encaminhar o paciente aos serviços de maior complexidade, caso necessário.

Volta Redonda ainda conta com cinco polos referência, na 249, São João, Vila Mury, Volta Grande e Siderlândia. O horário de funcionamento dessas unidades é das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 19h, aos sábados e domingos; com exceção para a UBSF Siderlândia que fica aberta apenas nos dias de semana, das 7h às 19h.