Material do tráfico de drogas apreendido em Volta Redonda Divulgação/ Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 11:55

Volta Redonda - Um homem foi preso com pedras de crack na noite de terça-feira, dia 16, na Rua Mauro Francisco Torres, no bairro Candelária, em Volta Redonda. A ação dos agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar ocorreu após denúncia sobre o tráfico de drogas na localidade.

Os policiais militares foram ao endereço indicado, quando chegaram ao local, um cerco foi montado e o suspeito detido. Com ele foi encontrado o seguinte material: 836 pedras de crack, sendo 4 delas grandes, 4.000 pinos vazios e 06 sacolés de endolação.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.