Aplicação da 2ª dose é priorizada até a chegada de novas remessas de vacina em VR

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 14:06

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou nesta quarta-feira, dia 17, que está priorizando a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 em idosos que iniciaram o processo de imunização antes de 21 de fevereiro. A vacinação foi direcionada para quatro Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF): Retiro II, Conforto, São Geraldo e Santo Agostinho. O horário de atendimento é das 09h às 16h.

Segundo a SMS, enquanto não recebem autorizações oficiais para compra de vacinas, os municípios são obrigados a seguir o cronograma de vacinação determinado pelo Ministério da Saúde. Sendo assim, a vacinação em Volta Redonda segue desta forma até que novas remessas de vacinas sejam entregues pelo Governo Federal.

Ainda de acordo com secretaria, a previsão é que até o final desta semana os estoques da 1ª e 2ª dose sejam repostos para dar prosseguimento à campanha de vacinação, mas oficialmente, o município ainda não foi informado da quantidade de novos imunizantes que receberá. O ritmo do processo de vacinação depende do número de doses que irão chegar.

O departamento de Vigilância em Saúde de Volta Redonda destacou que só é possível abrir uma nova etapa de vacinação para os idosos quando há a disponibilidade da primeira e segunda dose, para assim garantir o ciclo de imunização.

“Pensamos nesse cronograma de vacinação para a segunda dose para não promover aglomeração nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) sem ter vacinas em quantidade suficiente para o grupo definido a vacinar”, disse o coordenador da Vigilância em Saúde, médico sanitarista Carlos Vasconcellos.