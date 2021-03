Lançamento do projeto de Segurança Pública, que irá atuar no Bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda Reprodução/ ACIAP-VR

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 14:59

Volta Redonda - O projeto de Segurança Pública que irá atuar no Bairro Vila Santa Cecília foi lançado na tarde da última segunda-feira, dia 15, na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (ACIAP-VR).

Durante o lançamento, a comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, a tenente coronel Andréia Ferreira da Silva Campos, falou sobre importância da iniciativa aos participantes, entre eles, o presidente da ACIAP-VR, Luis Fernando Cardoso e o vice-presidente da associação, Rogério Loureiro, além do presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

O projeto ainda sem nome irá atuar com a Segurança de Proximidade, é o único implantado no interior do estado e aguarda somente a definição do governador em exercício, Cláudio Castro junto ao comando do 28º Batalhão.

A atuação já começou nesta segunda, dia 15, com o efetivo de dez homens, com patrulhamento 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e com policiais fixos no bairro.

“Foram mais de dez voluntários no batalhão e tivemos que escolher pelo perfil do policial para fazer especificamente esse serviço”, ressaltou a comandante Andréia.

Para a realização do projeto, os policiais terão uma viatura disponível, com a guarnição de cinco homens e um telefone celular exclusivo que ficará em contato direto com todos os comerciantes do local.

No próximo dia 24 de março, às 15h, acontecerá uma solenidade da sede da ACIAP-VR, com a apresentação formal dos dez policiais envolvidos no projeto e todo o detalhamento dos trabalhos.