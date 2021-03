Prefeitura concluirá limpeza de bueiros e canteiros da Getúlio Vargas neste sábado, dia 20 Reprodução

Publicado 20/03/2021 08:57 | Atualizado 20/03/2021 08:57

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda fará neste sábado, dia 20, um novo mutirão para concluir a limpeza nos bueiros e canteiros da Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade.

O serviço será realizado durante todo o dia, por uma equipe composta por 15 homens, que contarão com a ajuda de caminhões Pipa e Silver Jet. Para realização dos trabalhos, a avenida terá o trânsito na faixa sentido Jardim Amália – Vila Santa Cecília, parcialmente interrompido durante todo o dia.

Segundo a subsecretária da SMI, Poliana Gama, além da limpeza dos canteiros e da rede pluvial, será feita a poda das árvores que ficam naquele trecho, garantindo um campo de visão mais limpo para os motoristas que trafegam pela Getúlio Vargas.

“Pedimos aos motoristas que tenham atenção ao passar por ali, pois a via não será totalmente fechada. Vamos trabalhar com o apoio da Guarda Municipal que sinalizará todo o trecho em que o serviço for realizado”, disse.

Ainda segundo Poliana Gama, a previsão de liberar a pista totalmente é às 17 horas.

“Na semana passada, nós limpamos 32 bueiros e bocas de lobo e retiramos quase 400 quilos de resíduos. Resultado de cinco anos sem limpeza no local. E neste sábado, vamos concluir a outra parte do serviço”, afirmou Poliana, frisando que a manutenção vai evitar os freqüentes alagamentos da via, que oferecia riscos aos motoristas.