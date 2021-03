Líder Voltaço enfrenta o Macaé neste sábado, dia 20 Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 09:06

Volta Redonda - Sem muito tempo para celebrar a classificação na Copa do Brasil ou para descansar, o Voltaço já retorna a campo neste sábado, dia 20, pelo Campeonato Carioca. O líder Esquadrão de Aço enfrenta o Macaé, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

E para conquistar os três pontos e se garantir na ponta da tabela por mais uma rodada, o atacante Alef Manga, autor de dois golaços na quarta-feira diante do Castanhal-PA, destaca a importância da equipe manter o foco e seguir com a mesma intensidade das últimas partidas.

“Muito feliz pelos golaços, pela classificação na Copa do Brasil e, principalmente, pelo bom momento que estamos vivendo. Sabemos que os resultados são frutos de muito trabalho, concentração e foco, por isso, não podemos diminuir o ritmo. Fizemos um trabalho de recuperação muito bom, com recovery, alimentação, descanso e vamos chegar 100% para mais este jogo muito importante”, disse.

O atacante tricolor também falou sobre o adversário.

“Não existe isso de que é o líder contra o último colocado e, por isso, será um jogo fácil. Muito pelo contrário. O Macaé, independentemente da colocação que está no momento, tem uma equipe muito forte, mostrou isso quando conquistou um empate diante do Boavista fora de casa, e vai vir para buscar o resultado e reagir na competição. Então, se quisermos seguir na liderança, temos que manter a mesma intensidade das últimas partidas. É pressionar o adversário, brigar por cada espaço do campo, manter a posse de bola e aproveitar as chances criadas para matar o jogo, conquistando esta importante vitória”, projetou.

Para este confronto, o Volta Redonda terá o desfalque do volante Wallisson, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.