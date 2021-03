Serviços de limpeza e manutenção são realizados nos bairros de Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 17:24

Volta Redonda - A secretaria de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda iniciou nesta sexta-feira, dia 19, o projeto Reconstruindo VR. O objetivo é avançar com os trabalhos de limpeza e manutenção em todos os bairros da cidade, como explicou o prefeito Antonio Francisco Neto.



“Vamos estar em toda Volta Redonda com mutirões para reconstruir nossa cidade. Já vínhamos trabalhando para consertar, limpar, e agora é hora de intensificar os trabalhos para a população ter uma Volta Redonda mais limpa e organizada”, afirmou.

As equipes com cerca de 50 profissionais da secretaria de Infraestrutura realizam serviços como capina, roçada e lavagem de espaços e vias públicas. Na sexta-feira, os trabalhos aconteceram na Avenida dos Trabalhadores, em uma praça do Village Sul; em calçadas da Rua Leopoldina e em um terreno ao lado da cooperativa Eco Óleo, no São Cristóvão, e entre os bairros Sessenta e Casa de Pedra; canteiros do bairro Aero Clube; na Praça Scipião, no Retiro, na Escola Walmir de Freitas, no Santa Rita do Zarur.

Publicidade

“Nessa época do ano, com a maior frequência de chuvas, o mato cresce muito rápido. Estamos dividindo as equipes, montando um cronograma e trabalhando para atender todos os bairros o quanto antes”, explicou a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Aparecida.



Neste sábado, dia 20, a programação inclui a limpeza dos bueiros da Avenida Getúlio Vargas e as equipes também estarão na Av. dos Trabalhadores e na Via Sérgio Braga, além de calçadas dos bairros Aterrado e São Cristóvão.

“Estamos trabalhando muito para atender uma demanda reprimida enorme. Aos poucos, com apoio do prefeito, estamos conseguindo avançar diante de todas as dificuldades”, disse um dos responsáveis pelo projeto, Edson Carrá.

Publicidade

Para o domingo, dia 21, a previsão é que a SMI realize serviços na Rua 33, na Vila Santa Cecília, e no escadão da Rua Luxemburgo, no bairro 249, além de dar continuidade aos trabalhos na Via Sério Braga e na Avenida dos Trabalhadores.