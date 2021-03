Por O Dia

20/03/2021 17:34

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda realizou uma operação, a partir de denúncias feitas pela população, para identificar veículos que trafegam de forma irregular no município. Na sexta-feira, dia 19, a operação foi realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) no bairro Aterrado, entre às 16h e 18h.

Segundo o relatório divulgado, no total, 36 motos foram abordadas; uma removida e um condutor encaminhado à delegacia para averiguação. Cinco condutores de motos foram autuados por irregularidades e dois veículos removidos por transporte irregular.

O comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, explicou que as operações serão intensificadas em diferentes bairros.

"Quando a gente faz essas operações não está só fiscalizando as irregularidades referentes a documentações e permissões. Na verdade abrange a segurança pública no geral. No momento da barreira fiscalização, inibe qualquer ação criminosa", destacou.