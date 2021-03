Volta Redonda recebe 11.360 doses de vacina Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 10:45

Volta Redonda - O município de Volt Redonda recebeu 11.360 doses da vacina CoronaVac na manhã desta segunda-feira, dia 22. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com a chegada do novo lote, entregue por um helicóptero do Corpo de Bombeiros, será possível ampliar a vacinação para os idosos de até 70 anos de idade, incluindo os acamados.

A SMS informou que vacinação contra a covid-19 em idosos de 77 anos nesta segunda-feira, dia 22, ocorrerá nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), das 09h às 16h. As unidades vão atender aos idosos que estão cadastrados no site da prefeitura ou na própria unidade de referência onde fazem acompanhamento. Além disso, qualquer pessoa, dentro da faixa etária prevista para a semana, mesmo sem cadastro, pode ir a um dos locais portando um documento de identidade ou cartão do SUS para ser vacinado.

A cidade segue a ordem decrescente de idade, conforme determinação do Ministério da Saúde e a SMS estabeleceu um calendário de vacinação para esta semana. Confira o cronograma:

77 anos - segunda-feira, dia 22

75 e 76 anos - terça-feira, dia 23

73 e 74 anos - quarta-feira, dia 24

71 e 72 anos - quinta-feira, dia 25

70 anos - sexta-feira, dia 26

Mutirão de idosos acamados - sábado, dia 27

Segunda dose

Também de acordo com a secretaria, a aplicação da 2ª dose ocorre normalmente para os já vacinados dentro do intervalo de 14 a 28 dias, após terem recebido a primeira dose. Todas as pessoas que se vacinaram receberam no ato da aplicação um cartão de vacinação com as informações do lote da vacina e a data para a segunda dose. A SMS ressalta que é preciso ficar atento a data para não perder o prazo da imunização.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, esclareceu que o intervalo para a segunda dose da CoronaVac é de 14 a 28 dias, após a primeira dose, já quem tomou a vacina AstraZeneca (Oxford) o intervalo para a segunda dose é de três meses.

Além dos idosos dessa faixa etária (77 a 70 anos), profissionais de saúde (rede pública e privada) que ainda não foram vacinados devem realizar o cadastramento para a vacinação no site da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br.

A vacinação será realizada nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF). Os profissionais devem comparecer na unidade escolhida no cadastramento do site da prefeitura com os seguintes documentos: carteira do conselho de classe para as categorias que possuem; CPF ou Cartão SUS; carteira de trabalho ou outro documento que comprove estar em atividade na área da saúde e cartão de vacinação, se tiver.