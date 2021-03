Material apreendido em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 11:33 | Atualizado 22/03/2021 11:36

Volta Redonda - A Polícia Militar realizou apreensões de drogas nos bairros São Sebastião, Santa Cruz 2 e Minerlândia, em Volta Redonda. Dois homens também foram detidos durante as ações que aconteceram na sexta, dia 19, e sábado, dia 20. Confira os detalhes das ocorrências:

Policiais do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam dois homens no bairro São Sebastião, em Volta Redonda, na última sexta feira, dia 19. Com eles foram apreendidos 59 pinos de cocaína, 21 pedras de crack, um pedaço de maconha de 10 gramas, R$ 40,00 reais e um rádio transmissor.

No sábado, dia 20, no bairro Minerlândia, os policiais foram verificar uma denúncia sobre suspeitos armados na localidade. Quando a PM chegou ao local, os homens perceberam a movimentação e fugiram por uma área de mata. Após buscas no local, os agentes localizaram 79 pinos de cocaína.

E ainda em uma ação, no bairro Santa Cruz 2, policiais militares apreenderam os seguintes materiais: pistola 9mm, 08 munições, dois carregadores, 128 pinos de cocaína, 14 tiras de maconha, 01 moto com chassi raspado e sem placa.

Todas as ocorrências foram encaminhadas para Delegacia de Volta Redonda, a 93º DP.