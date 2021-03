Prefeitura de Volta Redonda abre dez leitos de UTI no Hospital do Retiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 16:35 | Atualizado 24/03/2021 16:39

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda abriu dez leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) no Hospital Munir Rafful, o Hospital do Retiro, nesta quarta-feira, dia 24. Segundo a prefeitura, todos serão destinados para tratamento de pacientes com covid-19, além disso, 14 leitos de clínica médica foram retomados.

Ainda segundo a SMS, outros dois leitos de UTI foram abertos no Hospital São João Batista (HSJB) na semana passada. Com isso, a rede municipal passou a ter 17 leitos de UTI para tratamento de covid-19.

Conforme informou a prefeitura, a liberação dos novos leitos só foi possível depois da troca do sistema de abastecimento de oxigênio do hospital. Ao assumir o governo, a atual gestão encontrou uma usina de oxigênio que não comportava a capacidade total da unidade, sendo que a qualidade do produto ofertado era baixa e fora das normas legais.

"Agora temos uma rede segura, com oxigênio de qualidade e em quantidade suficiente. Com isso, vamos poder ampliar e melhorar o atendimento", disse a diretora geral do hospital, Márcia Cury.

Além dos dez leitos de UTI abertos agora, em breve a Prefeitura de Volta Redonda poderá abrir mais dez vagas para pacientes em estado grave pela covid-19.



O governo municipal vai receber equipamentos para montagem de mais dez leitos de UTI, através de uma doação da Federação Paulista de Futebol. A expectativa é que os leitos já sejam montados no anexo ao Hospital do Retiro, no prédio da FOA/UniFOA, no campus Leonado Mollica.

As obras físicas no local já terminaram e aconteceram devido a uma campanha de arrecadação com comerciantes e empresários locais, além de pessoas físicas e até mesmo igrejas. Da mesma forma, a rede de gás já foi instalada e com os equipamentos chegando será possível inaugurar a primeira ala da nova unidade. O local tem capacidade para abrigar até 20 leitos de UTI e 12 de UI (Unidade Intermediária).