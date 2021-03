Volta Redonda registra mais 8 mortes e chega ao total de 524 Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 21:51 | Atualizado 26/03/2021 22:23

Volta Redonda - O boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 26, aponta mais oito mortes em Volta Redonda por covid-19. Com a atualização, cidade chega ao total de 524 óbitos.



Ainda de acordo com as informações divulgadas, existem 143 pessoas internadas, sendo 54 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 89 em leitos de enfermaria. O painel não informou a ocupação em termos percentuais.

Os números de pessoas infectadas também aumentou, agora são 21.940 casos confirmados, 56.476 notificados como suspeitos e 22.830 exames deram negativos. No município, 18.204 pessoas estão curadas e 3.415 em tratamento, sendo 3.272 em isolamento domiciliar.

Os dados foram atualizados pela prefeitura de Volta Redonda na noite desta sexta-feira, dia 26.