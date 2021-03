Força-tarefa fecha igreja que abrigava evento e aplica primeira multa com novo valor Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 09:23 | Atualizado 27/03/2021 10:47

Volta Redonda - A força-tarefa criada para fiscalizar medidas de combate e prevenção à covid-19 interditou na noite de sexta-feira, dia 26, mais uma igreja em Volta Redonda. Desta vez, o flagrante foi em uma igreja evangélica no bairro Voldac.

A ação aconteceu, após uma denúncia anônima. De acordo com as informações dos fiscais, no local acontecia um evento que estava com público além da capacidade permitida.

Publicidade

A igreja foi notificada e interditada por pelo menos 15 dias, além disso, trata-se do primeiro estabelecimento que vai ser multado com novo valor de R$ 5.929,80.

“A força-tarefa segue nas ruas e a determinação é fiscalizar e penalizar todos que estiverem em situação irregular”, disse o secretário de Fazenda, Eric Higino.

Publicidade

A lei, que prevê multa e fechamento dos estabelecimentos flagrados descumprindo as regras de combate à covid-19, foi alterada nesta semana pelo prefeito Antonio Francisco Neto e aprovada pela Câmara Municipal.