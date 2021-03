Mulher é morta a tiros em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 08:54 | Atualizado 28/03/2021 10:46

Volta Redonda - Uma mulher, identificada como Jéssica Morais Pereira, foi morta a tiros na noite de sábado, dia 27, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, uma denúncia indicava que o suspeito teria fugido em um veículo Chevrolet Onix branco.

Segundo os agentes, um cerco foi organizado e o homem foi detido. Ele confessou o crime aos policiais e relatou ter arremessado a arma pela janela do carro. Segundo uma fonte, o homem seria um ex da vítima que não se conformou com o término do relacionamento.

De acordo com a PM, depois de uma minuciosa busca, a arma, um revólver calibre 38 com numeração raspada foi encontrado, também foram apreendidas nove munições deflagradas e uma intacta.

O homem, identificado como Wellington Coelho Ferreira, foi conduzido para Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda, onde a ocorrência foi registrada.