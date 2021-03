Aparelhos serão instalados no Hospital do Retiro para atendimento exclusivo de pacientes com coronavírus Divulgação

Publicado 29/03/2021 09:40

Volta Redonda - O município de Volta Redonda recebeu na última sexta-feira, dia 26, equipamentos hospitalares, monitores e respiradores. Segundo a prefeitura, com o material recebido, quatro novos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) serão abertos no Hospital Munir Rafful (Hospital do Retiro), para o atendimento exclusivo de pacientes com covid-19.

Na última quarta-feira, dia 24, mais dez leitos de UTI foram abertos no Hospital do Retiro e outros 14 leitos de clínica médica retomados para atender pacientes com covid.

A Secretaria Municipal de Saúde junto a direção do hospital abriu a contratação de médicos que irão compor a equipe de profissionais para o funcionamento das atividades.