Polícia Civil prende homem suspeito de tráfico de drogas em Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 10:47

Volta Redonda - Um suspeito de associação para o tráfico de drogas foi preso na última segunda-feira, dia 29, em Volta Redonda.

Após investigação, policiais civis da Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, realizaram a prisão do homem que foi encontrado no condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Roma.

Segundo as informações da Polícia, contra o acusado foi cumprido mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda.