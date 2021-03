Fiscais da SMF e Guarda Municipal atuam no comércio para cumprimento de decreto municipal Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 14:01

Volta Redonda - Fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) estiveram nesta manhã de terça-feira, dia 30, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro e no comércio do bairro Retiro.

A intenção foi orientar comerciantes e também a população sobre o decreto nº 16625 que estabelece temporariamente, novo horário de funcionamento das atividades econômicas. As novas medidas restritivas são válidas até 04 de abril:

Publicidade

-Funcionamento do comércio: Segunda a sexta-feira, das 10h às 17h e sábados e domingos das 9h às 13h.

-Funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres - de segunda a sexta feira das 10h às 17h, sábados e domingos das 12h às 16h;

-Academias e centros de prática de atividades físicas - de segunda a sábado das 06h às 17h;