Publicado 31/03/2021 15:45

Volta Redonda - O vencimento em cota única com desconto de 10% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 de Volta Redonda termina nesta quarta-feira, dia 31. Outra opção para os contribuintes é pagamento em seis parcelas, porém sem o desconto. Para esta escolha, a primeira cota tem vencimento também nesta quarta-feira, dia 31 de março. As demais parcelas vencem em 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto.

As pessoas que não receberam o carnê podem conseguir uma segunda via da guia para pagamento. Para isso, funcionários da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) estão de plantão durante este feriado prolongado até quarta-feira, dia 31. O atendimento ao público acontece no Posto de Atendimento da SMF no subsolo da prefeitura (antigo Banco Itaú) e na subprefeitura do Retiro, situada na Avenida Antônio de Almeida, n° 46, no horário especial das 12h às 17 horas.

Outro canal também disponibilizado para imprimir ou baixar a segunda via é acessar o site da Prefeitura de Volta Redonda no endereço www.iptu2021.voltaredonda.rj.gov.br ou através do acesso rápido IPTU e Taxas na página principal do site (www.voltaredonda.rj.gov.br).

O pagamento poderá ser feito nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil (somente autoatendimento) ou nas casas lotéricas.