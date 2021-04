De olho na liderança, Voltaço enfrenta o Boavista nesta 5ª feira Divulgação/ VRFC

Publicado 01/04/2021 07:28

Volta Redonda - Após dois jogos fora de casa, o Voltaço retorna ao estádio Raulino de Oliveira nesta quinta-feira, dia 1º, às 18h, para enfrentar o Boavista. Partida que pode recolocar o Esquadrão de Aço na liderança da competição, uma vez que o Volta Redonda o segundo lugar e soma os mesmos 13 pontos do líder Flamengo, que leva a melhor no saldo de gols.

Para sair de campo com os três pontos, o atacante Alef Manga, autor de dois gols na vitória diante do Fluminense, fala sobre a importância da equipe fazer valer o fator casa, impondo o seu ritmo e buscando a vitória do primeiro ao último minuto de jogo.

“A vitória sobre o Fluminense foi muito importante para o nosso elenco e para a sequência da competição. Sabemos que ainda não tem nada ganho e precisamos seguir focados, com os pés no chão e trabalhando forte para conquistar o nosso objetivo que é a classificação para a semifinal. Vamos ter uma partida muito importante pela frente, contra uma grande equipe que é o Boavista, que precisa da vitória para seguir vivo na competição, porém, vamos jogar em casa e é a nossa obrigação buscar os três pontos da hora que começa até o apito final. Tudo que está acontecendo é mérito do nosso trabalho e acredito que temos condições de seguir surpreendendo e alcançar voos cada vez maiores”, destacou.

