Regras em vigor serão prorrogadas em Volta Redonda

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 17:22

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda decidiu prorrogar até o próximo domingo, dia 11, as medidas restritivas em vigor contra a covid-19. A decisão foi tomada na manhã deste sábado, dia 03, após reunião com os prefeitos que integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa).



Por outro lado, segundo as informações divulgadas pelo governo municipal, uma alteração será feita para permitir o retorno às aulas presenciais onde já estava funcionando, como as escolas particulares.

Além disso, a Prefeitura de Volta Redonda vai implantar em parceria com a Unimed Volta Redonda, um novo sistema de testagem de casos suspeitos de covid-19. Será usado teste de antígeno, que fica pronto em poucas horas depois do material colhido.

Ainda segundo a prefeitura, os casos positivos começarão a ser tratados imediatamente, com os remédios que os médicos receitarem e julgarem serem os mais adequados para o paciente. O profissional terá liberdade para receitar e a rede vai fornecer o medicamento. Também será adotado o sistema de telemedicina, que será uma parceria com uma empresa particular de plano de saúde.

Além disso, o governo anunciou que realizará a abertura de mais leitos hospitalares (UTI e Clínica Médica) e a reorganização da rede de forma a otimizar espaços e equipes médicas.



Vacinação



Nesta segunda-feira, dia 05, inicia a vacinação para idosos com 70 anos, e a ampliação da aplicação da segunda dose em outras pessoas. “Com o recebimento de novas doses, o que está previsto para acontecer esta semana, Volta Redonda vai poder baixar significativamente nossa faixa etária vacinada. A meta é aproximar ao máximo da casa dos 60 anos”, diz o comunicado da PMVR.



Também segundo o anúncio da prefeitura, para a próxima semana a vacinação acontecerá “em sistema de drive-thru, sem prejuízo ao trabalho que já vem sendo feito nas Unidades Básicas de Saúde. Será importante que todos levem os documentos já cobrados e não se esqueçam do comprovante de residência”, diz o texto.