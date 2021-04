Prefeitura de Volta Redonda anuncia três novas medidas de combate ao coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 08:16

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda confirmou a adoção de pelo menos três novas medidas que serão adotadas pela rede municipal de saúde no combate à covid-19: agilidade no diagnóstico a partir da adoção do teste de antígeno, fornecimento de medicamentos e será implantado um sistema de teleconsulta.

Segundo informou a prefeitura, será realizada a implantação do teste de antígeno, em parceria com a Unimed Volta Redonda, que permite o resultado no mesmo dia, algumas horas depois do material ser colhido. Com isso, se a pessoa foi diagnosticada com a covid-19, poderá ser tratada de maneira mais rápida.

A rede municipal também irá fornecer remédios para o tratamento dos pacientes, de acordo com o receitado pelos médicos. Muitos dos medicamentos utilizados contra a covid-19 em outros locais já estão na rede, porém o governo municipal anunciou que mais medicamentos serão comprados.

Ainda de acordo com as informações divulgadas, a Prefeitura não vai deixar de seguir fazendo o teste de RT-PCR, principalmente nos contatos das pessoas que testaram positivo. A ideia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é agregar ações.

A Prefeitura de Volta Redonda vai anunciar uma parceria com um plano de saúde local, para implantação de um sistema de Teleconsulta. O projeto será detalhado no decorrer da semana.