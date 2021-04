Força-tarefa encerra festa no bairro Água Limpa em VR Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 05/04/2021 08:45

Volta Redonda - A força-tarefa criada para fiscalizar o cumprimento das normas em vigor para combate e prevenção à covid-19 em Volta Redonda interditou uma casa de festas, no bairro Água Limpa. A ação aconteceu no início da noite de domingo, dia 04, no local era realizada uma festa clandestina.

De acordo com os fiscais, dezenas de jovens estavam no evento. Havia aglomeração e outros flagrantes que apontavam para o descumprimento das regras contra a covid-19. A ação contou com agentes da Guarda Municipal, fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda e da Polícia Militar.

"Lamentamos muito que no auge da pandemia, com o país inteiro sofrendo, ainda tenhamos de conviver com isso. Na pandemia, muitos pagam por poucos", disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Segundo as informações da equipe, o proprietário do imóvel não foi encontrado no local, mas será multado em quase R$ 6 mil. A casa de festas foi interditada por 15 dias, até que sejam apurados todos os fatos sobre a festa.

Força-tarefa encerra churrasco em praça pública

Força-tarefa acaba com churrasco em praça pública Reprodução/ Redes sociais

Também no domingo, dia 04, no período da noite, os agentes acabaram com um churrasco que acontecia em praça pública, no bairro Siderópolis, próximo à Unidade Básica de Saúde do bairro. De acordo com os fiscais, no local estavam aproximadamente 15 pessoas fazendo um churrasco e consumindo bebida alcoólica. Com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, o grupo foi dispersado.