Volta Redonda - Líder, com seis vitórias em oito jogos, invicto no estádio Raulino de Oliveira, melhor ataque, com o artilheiro da competição. Estes números refletem a campanha que o Voltaço realiza até o momento no Campeonato Carioca 2021.

O técnico Neto Colucci ressaltou que estes resultados refletem algo muito importante que existe. Ele destaca a união é o ponto forte da equipe no Campeonato Carioca.

“É o time! O conjunto, o trabalho, a dedicação de cada um, os pés no chão, sem vaidade, com todo mundo se ajudando. É muito importante este momento pelo conjunto todo, não apenas dos atletas, mas o conjunto todo da obra do Volta Redonda”, afirmou.

Neto Colucci ainda analisou a vitória do Voltaço sobre o Nova Iguaçu

“Começamos o primeiro tempo de forma intensa, mas perdendo muitas oportunidades de gol. Estamos treinando muito estas finalizações para não desperdiçarmos, mas precisamos caprichar um pouco mais. Com isso, uma vitória que poderia ter sido muito mais tranquila, acabou com um sofrimento desnecessário. Porém, o mais importante são os três pontos, que nos deixa na liderança da competição e cada vez mais perto de assegurarmos a classificação para a semifinal”, destacou.

Agora, o Voltaço vira as suas atenções para a Copa do Brasil, quando, na quarta-feira, dia 07, enfrenta o Juazeirense-BA pela segunda fase da competição. A partida será no estádio Adauto Moraes, às 16h.

“Será um bom jogo, porque as duas equipes são muito boas, não à toa estão na liderança dos seus estaduais, espero que possa ser um belo espetáculo e que possamos jogar o nosso jogo, mantendo o nível de atuação das últimas partidas para sair de campo com a vitória e a classificação”, projetou.