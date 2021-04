Justiça determina fechamento do comércio de VR Divulgação

Volta Redonda - O juiz André Aiex Baptista Martins, titular da 6ª vara cível, determinou o fechamento do comércio em Volta Redonda por conta do agravamento da pandemia. De acordo com a decisão, será permitido apenas o funcionamento das atividades consideradas essenciais. Diante disso, a prefeitura deverá editar um novo decreto em até 24 horas, conforme estabelecido pela justiça.

“Diante do atual cenário de agravamento da pandemia de covid-19 na cidade de Volta Redonda, acarretando a ocupação de leitos de UTI destinados a esta enfermidade, em patamar que ultrapassa 50% (fls.1721), estabelecido no acordo homologado às fls.75, acolho as razões expostas pelo Ministério Público (fls. 1714/1720) para determinar a intimação do Município de Volta Redonda por OJA de plantão, a fim de que, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, edite novo decreto restringindo as atividades, mantendo apenas o funcionamento das atividades consideradas essenciais”, diz texto da decisão do juiz.

Através de nota, a Prefeitura de Volta Redonda informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão.