Voltaço vira as suas atenções para a Copa do Brasil e nesta quarta-feira, dia 7, enfrenta o Juazeirense-BA Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 07:30

Volta Redonda - O Voltaço enfrenta o Juazeirense-BA pela Segunda Fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, dia 07. A partida será no estádio Adauto Moraes, às 16h.

Para se classificar, o Esquadrão de Aço precisará de uma vitória simples. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O volante Hiroshi falou sobre o confronto e a importância de minimizar os erros, uma vez que é uma partida única.

Publicidade

"Muito feliz em estar voltando para a equipe após um tempo lesionado e em poder ajudar com um gol em um momento muito importante. Mas agora precisamos esquecer um pouco o Estadual e focar exclusivamente na Copa do Brasil, porque sabemos da importância esportiva e financeira da competição. Será um jogo único, sem vantagem do empate para ninguém, e contra uma grande equipe que é a do Juazeirense, que ainda jogará em casa. Ou seja, qualquer erro pode valer a vaga. Por isso, precisamos estar atentos os 90 minutos, focados em fazer o nosso jogo, com intensidade, inteligência e sempre muito capricho na hora de definir a jogada, transformando as chances criadas em gols. Assim, teremos grandes chances de sair de campo com a classificação", disse.