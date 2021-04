Ações de combate à dengue têm resultado positivo em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 17:21 | Atualizado 07/04/2021 17:27

Volta Redonda - O município de Volta Redonda apresentou queda no índice de infestação do mosquito Aedes aegypti em todas as 12 regiões avaliadas pelo LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti) realizado na última semana de março em relação aos números do mês de janeiro.

A coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Janaína Soledad, disse que Volta Redonda apresentou índice de 2,3% de infestação do Aedes aegypti contra os 3,4% encontrados em janeiro.

“Este número coloca o município como área de médio risco para as doenças transmitidas pelo mosquito – dengue, zika e chikungunya”, falou.

Ainda de acordo com Janaína Soledad, pelo LIRAa de março, Volta Redonda não registrou alto índice de infestação em nenhuma região.

“Destaco os bairros Água Limpa, Caieiras, Cailândia, Nova Primavera, Brasilândia, Parque do Contorno, Três Poços, Vila Rica e Pedreira que reduziram em mais de 50% o número de criadouros do mosquito encontrados pelos agentes de endemia. Apesar do resultado positivo, o LIRAa ainda mostra que temos que estar em alerta e reforçar a prevenção do Aedes aegypti. Dengue, Zika e Chicungunya são doenças graves que não devem ficar esquecidas por conta da pandemia da covid-19”, comentou.

Segundo a SMS, o que é recorrente no resultado do LIRAa em Volta Redonda são os criadouros predominantes. Mais de 50% dos criadouros identificados são depósitos móveis, encontrados dentro de casa, em jardins e quintais domiciliares, como pratos de plantas e bebedouros de animais. Materiais como latas, sucatas e entulhos são responsáveis por quase 13% dos criadouros encontrados. Os pneus, as calhas, piscinas e ralos vem em seguida com quase 10% dos criadouros.

Segundo as informações da secretaria, as ações de combate à dengue são muito importantes, como as vistorias domiciliares realizadas com orientação aos moradores em relação aos cuidados nas residências para evitar a proliferação do mosquito.



A maneira mais eficaz de combater o Aedes aegypti é a vistoria semanal nas residências para quebrar o ciclo de vida do mosquito. O período quente e úmido, que intercala chuva com dias de altas temperaturas, faz o Aedes se reproduzir com maior intensidade. O tempo de eclosão dos ovos varia entre sete e dez dias, por isso, a eliminação de possíveis criadouros semanalmente interrompe o ciclo de vida do Aedes, impedindo que se tornem adultos transmissores da Dengue, Zika e Chicungunya.

As recomendações são as seguintes: limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia; limpe com escova ou bucha os potes de água para animais. Além disso, deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo; pneus cobertos; limpe as calhas, piscinas e ralos; plantas como as bromélias; depósitos de água, que juntos ficaram responsáveis por 13% dos criadouros encontrados durante o LIRAa em Volta Redonda.