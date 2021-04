Audiência especial é marcada para decidir situação do comércio em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 18:21 | Atualizado 07/04/2021 18:45

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda participará de uma audiência especial nesta quinta-feira, dia 08, para discutir o acordo que define os parâmetros para funcionamento de atividades consideradas não essenciais durante a pandemia do Novo Coronavírus.

A reunião será realizada por conta de uma decisão da justiça que determinou na última segunda-feira, dia 05, o fechamento do comércio em Volta Redonda devido ao agravamento da pandemia.

Publicidade

Segundo nota divulgada pela prefeitura, em comum acordo com a Justiça, até o fim da audiência, as atividades econômicas permanecerão abertas nas regras do decreto atualmente em vigor.

A reunião será conduzida pelo juiz da 6ª Vara Cível de Volta Redonda, André Aiex, e acontecerá no salão do Tribunal do Júri da Comarca de Volta Redonda, no Fórum, às 15h.