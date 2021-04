Voltaço eliminado da Copa Do Brasil André Moreira VRFC

Volta Redonda - Depois de um empate por 3 a 3 no tempo normal, o Voltaço perdeu nos pênaltis para a Juazeirense-BA por 4 a 2 e está eliminado da Copa do Brasil 2021.

Luiz Paulo, Gabriel Pereira e Alef Manga marcaram os gols do Esquadrão de Aço, ainda no primeiro tempo da partida. O jogo aconteceu nesta quarta-feira, dia 07, no estádio Adauto Moraes.

O Esquadrão de Aço volta a campo neste sábado, dia 10, às 21h05, no estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Botafogo, pelo Campeonato Carioca.