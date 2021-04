Operação desocupa área particular invadida no bairro Roma, em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 08:57

Volta Redonda - Na manhã desta quinta-feira, dia 08, teve início uma ação de desocupação de um loteamento irregular montado em uma área particular no bairro Roma, em Volta Redonda. A operação envolve agentes da Guarda Municipal, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Polícia Militar e Polícia Civil.



De acordo com a Prefeitura, não houve registro de problemas ou resistência e poucas pessoas estavam no local. Ainda segundo as informações divulgadas, o pedido para desocupação foi feito, após uma reunião com representantes da área de segurança pública.

No dia 25 de março, um assassinato foi registrado no local e investigações apontam que o crime pode ter relação com a disputa por lotes.