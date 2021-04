Dados sobre a vacinação contra covid-19 em Volta Redonda Divualgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 08:37

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou que a cidade ultrapassou a marca de 50 mil doses aplicadas da vacina contra a covid-19. No total, 50.247 doses já foram aplicadas, sendo que 39.372 pessoas receberam a primeira dose e 10.875 a segunda dose da vacina. Os dados foram atualizados na noite de quarta-feira, dia 07, pelo departamento de Vigilância em Saúde.

O município tem uma população estimada em 273.988 habitantes. Entre as quatro maiores cidades da região Sul Fluminense, Volta Redonda atinge atualmente o melhor percentual de vacinados pelo tamanho da população. O número de pessoas vacinadas com a primeira dose representa 14,37% e com segundas doses aplicadas no período 3,97% da população.

A campanha de vacinação contra a covid-19 foi iniciada em janeiro deste ano, Volta Redonda permanece nesta sexta-feira, dia 09, vacinando idosos com 68 anos, nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), de 09h às 16h.