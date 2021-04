Volta Redonda vai vacinar pessoas com 67 anos e ampliará segunda dose Divulgação

Publicado 09/04/2021 17:24 | Atualizado 09/04/2021 17:26

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda anunciou que recebeu uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 entregue pelo Governo Federal, nesta sexta-feira, dia 09. A maior parte do novo lote será para aplicação de segundas doses, sendo uma determinação do Ministério da Saúde para completar o ciclo de imunização.

Além disso, a SMS confirmou a vacinação para idosos de 67 anos nesta terça e quarta-feira, dias 13 e 14 de abril, nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), das 09h às 16h.

Para vacinar, as pessoas precisarão levar documento de identidade ou cartão do SUS e comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente. Nesta segunda-feira, dia 12, o município continuará ofertando a vacinação para idosos de 68 anos, sendo que a vacinação para essa faixa etária foi aberta nesta sexta-feira, dia 09.

O departamento de Vigilância em Saúde de Volta Redonda mencionou que recebeu um comunicado da Secretaria Estadual de Saúde (SES), informando que “os laboratórios estão enfrentando dificuldades com a falta de insumos para produção de vacinas”.

De acordo com o comunicado, o Instituto Butantan e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) já demonstram problemas na linha de produção e não há garantias de oferecimento contínuo de doses para os municípios.

Volta Redonda recebeu nesta sexta (09) 3.080 doses da vacina CoronaVac, sendo que 810 doses serão destinadas a primeira aplicação e 2.270 para segundas doses. Da AstraZeneca (Oxford) houve o recebimento de 3.600 doses, sendo que 1.860 são para primeira dose e 1.740 para segundas doses. A definição do quantitativo foi feita pelo Ministério da Saúde e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que as segundas doses estão mantidas tanto para quem tomou a vacina CoronaVac quanto para AstraZeneca (Oxford). Ainda de acordo com a SMS, as segundas doses da CoronaVac estão sendo adiantadas para quem se vacinou até o dia 23 de março. A aplicação acontece também nas 46 Unidades Básicas de Saúde, de 09h às 16h. É necessário levar o cartão de vacinação entregue na aplicação da primeira dose na unidade referida.



Idosos acamados acima de 60 anos serão vacinados contra a covid-19 neste sábado, dia 10, em domicílio, tanto para primeira e segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde informou que haverá quatro equipes volantes de vacinação realizando a imunização das pessoas que têm dificuldade de locomoção