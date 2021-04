Restaurante Popular em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 14:59

Volta Redonda - O secretário municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda, Munir Francisco, participou nesta semana de uma reunião com representantes do Restaurante Popular. Durante o encontro, foram apresentados índices de satisfação dos clientes e alinhadas algumas pendências.



“Foi muito importante esse encontro para planejarmos melhorias para o restaurante, visando mais conforto e comodidade para os frequentadores. Hoje, por apenas R$ 5, o cidadão tomar seu café da manhã e almoça graças a esse serviço de grande importância para aqueles que mais precisam”, afirmou o secretário Munir, que estava acompanhado de sua equipe da secretaria de Ação Comunitária (Smac).

O diretor da empresa que administra o restaurante, Andrews Pedroso, participou do encontro, acompanhado de sua equipe – a gerente regional Consuelo Galina e a nutricionista Jaqueline Stefann. Segundo Andrews, atualmente o Restaurante Popular tem 100% de satisfação dos frequentadores, conforme pesquisa realizada periodicamente.



“A empresa sempre busca diversificar as refeições com cardápio variado, que também é acompanhado pela prefeitura, através da coordenação de Segurança Alimentar do município”, frisou Andrews.



Neste período de pandemia de covid-19, o Restaurante Popular serve cerca de 70 desjejuns (café da manhã), ao preço de R$ 1,50, e aproximadamente 600 almoços (R$ 3,50 cada refeição) diariamente, seguindo às normas de segurança e saúde estabelecidas em decreto de combate ao coronavírus. Antes da pandemia, eram servidos entorno de 1,5 mil almoços e 300 cafés da manhã aproximadamente.



“Fornecemos uma alimentação adequada, garantindo um dos direitos básicos à população”, frisou a diretora do departamento de Proteção Básica da Smac, Rosane Marques, a Branca, que também esteve presente na reunião.