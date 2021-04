Parceria entre a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros contra à covid acontece em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 11:39

Volta Redonda - Mais uma ação de combate à covid começou em Volta Redonda através de uma parceria envolvendo a Guarda Municipal (GMVR) e o Corpo de Bombeiros. O objetivo é orientar e conscientizar a população sobre os cuidados de saúde necessários. Uma viatura dos Bombeiros foi cedida para veicular as mensagens da campanha do governo municipal realizada pela Patrulha pela Vida.

“Temos contado com o apoio de diversos órgãos, forças de segurança, entidades e da própria população para combatermos esse vírus. Toda ajuda é importante, temos todos que seguir as medidas de saúde, e estamos trabalhando para vencermos essa pandemia”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Os primeiros dias da nova ação aconteceram nas feiras livres do Aterrado e da Vila Santa Cecília, no fim de semana. Enquanto a viatura dos bombeiros veiculava mensagens sobre a covid-19, agentes da Guarda Municipal distribuíram máscaras, panfletos informativos e orientaram sobre as medidas de segurança, como o distanciamento social.

“É uma ação para prevenir e dispersar aglomerações. Agradecemos ao Prefeito Neto e sua equipe por todo apoio e pela parceria em prol da população voltarredondense. Continuaremos firmes na luta contra essa doença terrível que já ceifou a vida de milhares de pessoas”, explicou o major Anderson Cardoso, que é subcomandante operacional do 22° GBM (Grupamento de Bombeiro Militar) de Volta Redonda.

O planejamento é que a veiculação das mensagens ocorra durante a semana em centros comerciais do município.

“Estamos há quatro meses percorrendo os bairros, orientando a população para usarem máscara, álcool 70%, ou seja, para que cumpram as medidas estabelecidas em decreto. A veiculação de mensagens na viatura dos bombeiros vem para reforçar nosso trabalho de conscientização junto aos moradores”, frisou o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis.



Os Bombeiros também atuam em parceria com a força-tarefa criada pela prefeitura para fiscalizar medidas de combate e prevenção à covid-19. De acordo com informações do 22º GBM, 15 estabelecimentos foram interditados pelo grupamento neste ano, sendo ainda emitidas 43 notificações e 28 autos de infração.

A corporação participa das diligências, executando vistorias da parte de segurança contra incêndio e pânico nos estabelecimentos comerciais, bares, boates, entre outros, conforme previsto no Decreto Estadual n° 42/2018 - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico.