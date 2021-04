Moradores com 67 anos começam a ser vacinados contra a covid-19 nesta terça e quarta-feira Divulgação

Volta Redonda - A vacinação contra a covid-19 em idosos com 67 anos de idade (completos) inicia nesta terça e quarta-feira, dias 13 e 14, em Volta Redonda. A campanha de vacinação acontece em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), das 09h às 16h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no ato da vacinação é necessário apresentar um documento de identidade ou cartão do SUS e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente. As próximas faixas etárias serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda: site www.voltaredonda.rj.gov.br e redes sociais (Facebook @PrefeituraVR e Instagram prefeitura.vr).

A Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que as segundas doses da CoronaVac estão mantidas. Já as pessoas que receberam a vacina AstraZeneca (Oxford) em janeiro, a segunda dose será aplicada na próxima semana.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, esclareceu que o intervalo para a segunda dose da CoronaVac é de 14 a 28 dias, após a primeira dose. Já quem tomou a vacina AstraZeneca (Oxford) o intervalo para a segunda dose é de três meses.