Reunião dos educadores do MEP de Volta Redonda MEP-VR

Publicado 13/04/2021 11:28

Volta Redonda - Educadores voluntários do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) avaliaram e apontaram indicadores para a sequência das aulas do 1º semestre de 2021 do Pré-Vestibular Cidadão (PVC). A integrante da equipe pedagógica e professora de matemática, Juliana Resende, coordenou o encontro realizado no sábado, dia 10, via plataforma digital.

Entre os pontos discutidos durante a reunião, tiveram destaque: avaliação da turma do PVC -2021, considerada ótima, e com boa interação e participação de continuidade, com cerca de 70 % de presença direta nas aulas online; estrutura dos horários bem organizada, tendo o apoio da equipe de secretária e ficou a recomendação para os professores que não estão em sala diretamente, ficarem atentos e interagirem-se com os titulares em sala.

Ainda refletiram sobre a urbanidade e convivência, via aula online. A psicóloga da equipe pedagógica, Daniella Parente, apresentou alguns aspectos comportamentais focados nas diferentes manifestações no aprendizado online. As pontuações foram consideradas importantes para subsidiarem os educadores.

Para as atividades multidisciplinares, dos meses de abril e maio, a equipe sinalizou duas ações extras para os professores e estudantes a serem realizadas em ‘sábados letivos’(a programar): “A pandemia: olhares científicos”, a ser organizado pelo professor Saulo Karol (Bioquímico), com a participação de professores médicos, psicóloga, assistente social e pedagoga do Movimento e “Brasil e as relações internacionais”, organizado pelo professor Ciro dos Santos (Redação), que trará um embaixador do Itamarati para palestra.

Durante o encontro, ficou definida a realização de acolhida, processo de ‘sensibilização’ juntos aos novos alunos e candidatos voluntários para que conheçam filosofia do Movimento. A equipe também aprovou a realização de sondagem socioeducacional junto aos estudantes, a ser realizada em junho de 2021, para sentir a percepção deles junto a ‘Escola MEP’.

Uma equipe foi formada para consultar os professores sobre o calendário de aulas seguir até 09 ou 16 de julho, e avaliando os feriados oficiais que antecedem a data. Também foram lembradas, a importância da integração dos voluntários junto as diferentes atuações do MEP nas áreas de pesquisas de produção de pesquisas, ações políticas e ambientais. A professora Marcele Lopes (Linguagem), apresentou convênios e produções acadêmicas já realizadas pelo MEP que em 2022 completará 25 anos.