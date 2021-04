Obra dos banheiros das cooperativas de resíduos em VR Euvado Santana

Publicado 13/04/2021 12:02

Volta Redonda - Na solidariedade, o Movimento Ética na Política (MEP), coletivos sociais, instituições e pessoas de boa vontade, desde dezembro de 2020 discutiam caminhos solidários para adequar, embora provisoriamente os banheiros (masculino e feminino) da sede das cooperativas: Folha Verde e Cidade do Aço, no bairro Voldac, em Volta Redonda.

“Os trabalhadores, embora estejam com as atividades paralisadas, devido a covid-19, alguns em sistema de plantão, viram concluída a adequação dos banheiros na semana passada”, informou o diretor da Folha Verde, Euvado Santana.

“Os apoios envolvidos chegaram a elaborar dois projetos de envergadura para atender as duas cooperativas, mas a falta de recursos e a urgência, após consenso levaram os envolvidos a adequar à urgência, aproveitando os elementos dos dois projetos. Algo prático e possível”, explicou a diretora da Folha Verde Gildete Silva.

Ela ainda acrescentou que “a Secretaria de Obras, ofereceu parte do cimento, pedras e areia, mas falta ainda arrumar a ligação do esgoto na rua. Estamos esperando”, lembrou Gildete.

“Depois de vários encontros com as partes envolvidas, diálogos sobre a situação dos banheiros, para ter o mínimo foi feito. Falta ainda energia no nosso galpão. Estamos paradas, quando arrumar tudo será bom”, disse a presidente da Cooperativa Cidade do Aço Terezinha de Jesus.

“Os banheiros, as pias e chuveiros com privacidade, a considerar ainda a questão do esgotamento sanitário, que precisa ser ligado à rua, podemos dizer a solidariedade tem feito a diferença”, lembrou um dos envolvidos no processo solidário, que preferiu não se identificar.