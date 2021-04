Doze leitos de UTI, 46 de Clínica Médica e quatro de Unidade Intermediária abertos no Hospital do Retiro Divulgação

Publicado 13/04/2021 16:01

Volta Redonda - Doze leitos de UTI, 46 de clínica médica e quatro de unidade intermediária, devidamente equipados para atender a população. Esse é o quantitativo de leitos abertos no Hospital do Retiro entre janeiro e o início de abril especialmente para tratar pacientes com covid-19. Além disso, mais dois leitos de UTI foram abertos no Hospital São João Batista no mesmo período.

De acordo com o governo municipal, o número de leitos abertos no hospital do Retiro é muito superior ao que existe de vagas em hospitais na maioria das cidades do país. Pela realidade nacional, é mais do que a maioria dos municípios brasileiros têm a oferecer.

Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, somente 532 dos cinco 5.570 municípios brasileiros oferecem esses leitos de UTI. Ainda segundo o CFM, se considerados apenas os leitos de medicina intensiva da rede pública, apenas 466 destas cidades oferecem tratamento em UTI no país.