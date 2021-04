Fiscalização atua em Volta Redonda Divulgação

Publicado 13/04/2021 17:02

Volta Redonda - A força-tarefa que fiscaliza as medidas restritivas contra a covid-19 em Volta Redonda percorreu estabelecimentos comerciais e dispersou aglomerações no último final de semana. No total, 45 estabelecimentos foram vistoriados e cinco notificados para regularização de alvará.

Uma casa de festas no bairro Roma foi fechada por ter sido encontrada em funcionamento, descumprindo o decreto municipal. O proprietário não foi localizado no momento da fiscalização, mas foi identificado e receberá o termo de interdição e autuação.

Nos bairros Vila Rica e Vila Brasília, os agentes da força-tarefa dispersaram pessoas que se aglomeravam nos chamados “isoporzinhos” - grupo que se reúne para consumo de bebida alcoólica com som alto.

As fiscalizações também aconteceram nos bairros Candelária, São Luiz, Aterrado, Retiro, Vila Mury, Eucaliptal, Belmonte, Casa de Pedra, Colina, Monte Castelo, Jardim Tiradentes, Eucaliptal, Dom Bosco, Volta Grande, Água Limpa, Niterói e Roma.

A força-tarefa conta com a atuação de servidores da secretaria de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), além do apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros. Nestes primeiros meses, mais de 400 estabelecimentos comerciais já foram visitados.

O trabalho de conscientização é reforçado pela equipe da Patrulha pela Vida, que envolve agentes da Guarda Municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda. A ação educativa acontece durante o dia em centros comerciais e vias de grande circulação de pessoas. A abordagem inclui orientação sobre o uso correto das máscaras, inclusive com distribuição do equipamento, e conscientização sobre a importância de manter o distanciamento social e o uso de álcool a 70% na higienização das mãos.

Em caso de aglomeração de pessoas, festas clandestinas, os moradores podem denunciar através dos telefones: 156 (Central de Atendimento Único), 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar.