Volta Redonda - Após uma maratona de jogos, com nove partidas em 29 dias, e pouco tempo para treinar, o Voltaço terá, enfim, uma semana cheia de treinamentos para se preparar para o próximo confronto pelo Campeonato Carioca. A partida será diante do Bangu, no domingo, dia 18, às 15h15, no estádio Moça Bonita.

Com a classificação para a semifinal do Estadual garantida, com duas rodadas de antecedência, o Esquadrão de Aço foca agora na disputa pelo título da Taça Guanabara, que será dado ao primeiro colocado, e em terminar esta primeira fase entre os dois primeiros na classificação geral, para ter a vantagem do empate para avançar à decisão.

O meia Luciano Naninho, autor de um gol e uma assistência diante do Botafogo na rodada passada, destaca a importância de a equipe manter a concentração a intensidade para as duas últimas partidas.

“Desde a pré-temporada, sabíamos que todo o sacrifício dos intensos treinamentos seria recompensado, porque estávamos muito focados no nosso objetivo. Fomos crescendo durante a competição e merecemos esta vaga na semifinal. Porém, sabemos que não ganhamos nada ainda. É preciso seguir trabalhando forte, aproveitar esta semana cheia de treinamentos, algo que não tínhamos há muito tempo, para nos preparamos para mais um grande desafio que será enfrentar o Bangu em Moça Bonita. Será um jogo difícil, diante de uma equipe que precisa vencer, mas vamos buscar os três pontos, porque queremos seguir no topo da tabela e brigando pelo título da Taça Guanabara”, destacou.

O camisa 10 tricolor, que ainda falou sobre a felicidade de ter marcado o seu primeiro gol na temporada.

“Vinha buscando este gol há muito tempo. Bati na trave, literalmente, algumas vezes, mas sabia que se continuasse trabalhando forte, ele iria sair. E saiu em um momento muito importante, contra uma grande equipe como o Botafogo, e que nos ajudou a conseguir um resultado que nos garantiu na semifinal. Agora é seguir focados porque estamos confiantes que podemos conquistar muito mais neste Estadual”, afirmou.