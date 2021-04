Material apreendido no bairro Candelária em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 14:29

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar (28ºBPM) resultou na apreensão de drogas e na prisão de um suspeito, no bairro Candelária, em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu no final da tarde de terça-feira, dia 13, no condomínio Minha Casa, Minha Vida.

Segundo a PM, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas logo em seguida foi localizado. Com ele estavam R$ 25 reais em espécie, 28 pinos de cocaína, 91 pedras de crack e 30 tiras de maconha.

Publicidade

O material apreendido e o homem foram levados para delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.