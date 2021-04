Coordenador do Procon-VR, João Silveira Neto Divulgação

Publicado 15/04/2021 10:32

Volta Redonda - O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda (Procon-VR) fez um alerta à população sobre a compra de Iphones que são vendidos tanto em loja física quanto virtual, muito abaixo do preço de mercado.

Segundo o órgão, na maioria dos casos, o equipamento não chega para o comprador, apesar da promessa de entrega para 60 dias. O coordenador do Procon-VR, João Silveira Neto, destacou que recebe mais de 15 reclamações por mês do chamado ‘golpe do Iphone’.

“Os smartphones são vendidos geralmente pela metade do valor de mercado e têm que ser comprados à vista, sem nenhuma outra condição de pagamento. Além disso, no ato da compra é mencionado que o equipamento chegará em 60 dias e nunca é entregue ao consumidor, os golpistas dizem que a entrega atrasou além do previsto, mas não entregam o aparelho”, alertou o coordenador.

João Silveira ainda explicou que a procedência dos equipamentos é duvidosa, os consumidores que caíram nesse golpe tiveram dificuldade em recuperar o dinheiro e entraram no juizado especial cível.

“Toda vez que o consumidor for fazer qualquer compra, se o preço for muito barato, tem que desconfiar, isso inclui também as promoções. Fora isso, os consumidores que não tiverem condições de comprar um produto à vista em lojas físicas ou virtuais, devem dar preferência à compra parcelada em até 12 vezes”, disse.

Caso um consumidor se senta lesado por qualquer outro golpe, deve procurar o Procon para orientação. O Procon-VR está em novo endereço, na Rua Paulo Leopoldo Marçal, número 117, no bairro Aterrado. O horário de funcionamento é das 9h às 16h, sem intervalo para almoço. Os números de contato são: (24) 3339-9205/ 3339-9206 e 3339-9207.