Publicado 15/04/2021 11:26

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por posse ilegal de arma de fogo, na noite de quarta-feira, dia 14, em Volta Redonda. A ação ocorreu após a PM receber uma denúncia através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de que o veículo Ônix, que aparecia em um vídeo divulgado nas redes sociais em frente ao posto da Polícia em Pinheiral com um homem exibindo arma de fogo, estaria no Retiro.

Os policiais seguiram para o local, um cerco foi organizado e o carro foi localizado na Avenida General Euclides Figueiredo, no bairro Retiro. A PM foi recebida por uma mulher que informou que o carro pertencia ao companheiro dela e que ele não estava em casa. Dentro do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38, três munições intactas e uma deflagrada, e ainda uma réplica de pistola.

O registro da ocorrência já estava em andamento na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, quando os policiais receberam a informação de que o dono do automóvel estava retornando para a residência. Os agentes voltaram ao local, o homem foi localizado na Avenida Paulista, no Retiro, e conduzido para a delegacia. Ainda segundo a PM, o material apreendido e o veículo também foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia.