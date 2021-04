Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza em Volta Redonda Divulgação

Volta Redonda - A Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, que funciona no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda antecipou as marcações de consultas de junho para maio. No local, são oferecidos atendimentos com especialidades médicas. Além disso, foram determinados dias específicos para cada especialidade, a nova medida é para evitar aglomerações nos espaços.

Segundo as informações, a Policlínica da Cidadania oferece atualmente 17 especialidades e a partir do dia 03 de maio terá início um novo calendário de marcações para consultas. Serão três dias de marcações para até quatro especialidades médicas. O horário de atendimento é das 08h às 17h para marcações.

O coordenador da policlínica, Milton Alves de Faria, destacou que a alteração é para a segurança do público na prevenção à covid-19.

“Desmembramos as marcações em cinco etapas para evitarmos aglomerações e pedimos à população que só venha no dia determinado para a especialidade em que for marcar e evite trazer acompanhantes”, disse.

Calendário de marcações de consultas para especialidades médicas:

De 03/05 a 05/05- Endocrino, Hemato, Hemato-Pediatra e Nutrição

De 06/05 a 10/05- Oftalmologista, Reumatologista e Urologista

De 11/05 a 13/05- Angiologista, Dermatologista, Otorrino e Audiometria

De 14/05 a 18/05- Cardiologista, Pneumologista, Pneumologista-Pediatra e Ortopedista

De 19/05 a 21/05- Gastrologista e Neurologista