Publicado 15/04/2021 15:56 | Atualizado 15/04/2021 15:56

Volta Redonda - Policiais civis da 93ª DP realizam nesta quinta-feira, dia 15, uma ação para retomar imóveis ocupados irregularmente por traficantes no condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

De acordo com as investigações, os traficantes já foram identificados e reconhecidos pelas vítimas, acusados de expulsar famílias do condomínio. A operação denominada "Reditus" está em andamento.

Os agentes estão em diligências para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão e com o objetivo de identificar criminosos envolvidos no crime.