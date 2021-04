Prefeitura recebe 10 respiradores para equipar novos leitos no Hospital do Retiro Divulgação

Publicado 16/04/2021 15:59 | Atualizado 16/04/2021 16:03

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda começou a equipar os leitos recém-construídos no anexo ao Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), do Retiro. A unidade recebeu 10 respiradores, na manhã desta sexta-feira, dia 16, para atendimento às vítimas da covid-19 em estado grave. Segundo a prefeitura, dez monitores, camas e outros itens chegam nos próximos dias para completar a montagem dos novos leitos.

De acordo com a diretora-geral do hospital, Márcia Cury, para colocar em funcionamento os leitos também são feitos investimentos para a ampliação da potência da energia do hospital.

“Vamos substituir os dois atuais transformadores e, com isso, dobrar a capacidade de gerar energia. Serão transformadores mais potentes, que vão suportar toda a carga necessária para atender os novos equipamentos, que são além dos respiradores, o sistema de refrigeração deste novo setor do hospital”, disse Márcia.

Ainda segundo o governo municipal, antes disso, já havia providenciado a troca do sistema de abastecimento de oxigênio da unidade. Com isso, já foram abertos nos últimos dias, 10 leitos de UTI, 46 de Clínica Médica e outros quatro de unidades intermediárias.

As obras físicas dos leitos hospitalares já estão concluídas e aconteceram por conta de uma campanha de arrecadação de verbas com comerciantes e empresários locais, além de pessoas físicas e igrejas. A campanha Conexão Solidária arrecadou mais de R$400 mil e foi uma iniciada através de uma parceria entre o prefeito Antonio Francisco Neto e a CDL-VR, mas ganhou adesão de diversos setores da sociedade ao longo dos meses.

Nesta etapa, foram preparados 30 leitos no anexo ao Hospital do Retiro, no prédio da FOA/UniFOA, no campus Leonardo Mollica. Passada a pandemia, os leitos ficarão de legado para a rede pública de saúde. Com a chegada dos equipamentos, a Prefeitura fica perto de inaugurar o anexo.