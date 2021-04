Voltaço enfrenta o Bangu neste domingo Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 07:14

Volta Redonda - O Voltaço que já está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca enfrenta o Bangu neste domingo, dia 18. O jogo será, no estádio de Moça Bonita, às 15h15.

Após uma semana cheia de treinamentos, o técnico Neto Colucci, destacou que a equipe chegará descansada e muito focada para buscar os três pontos.

“Aproveitamos esta semana cheia para recuperar os atletas, ter um período de descanso, mas também conseguimos trabalhar muito forte a parte física, técnica e tática da equipe. A expectativa é de fazermos um grande jogo e buscar os três pontos mesmo sendo fora de casa, claro, sempre respeitando muito a equipe do Bangu, que tem muita qualidade, independentemente da sua colocação na tabela. Pela situação que estamos hoje no campeonato, podemos sonhar em almejar um título, então vamos buscar este resultado positivo que nos deixa a um empate na última rodada para sermos campeões. Além de também nos mantermos nas duas primeiras posições, para termos a vantagem nas semifinais e fazer o jogo decisivo no Raulino de Oliveira”, disse.