Equipamentos serão instalados no anexo do Hospital do Retiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 15:08

Volta Redonda - O município de Volta Redonda recebeu no fim de semana, 30 camas hospitalares, 10 monitores cardíacos e cinco respiradores para equipar a rede pública de saúde no tratamento de pacientes com covid-19. Segundo o governo municipal, todos os equipamentos serão instalados no anexo do Hospital do Retiro.

“Os cinco respiradores que chegaram foram enviados pelo Ministério da Saúde, com apoio do deputado federal Felicio Laterça e do vereador Temponi. Conseguimos garantir nesse fim de semana, equipamentos para mais 15 novos leitos de UTI em nossa cidade. Tudo ficará de legado para Volta Redonda”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Outros 10 respiradores doados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda vão chegar para reforçar a rede. Com a chegada de todos os equipamentos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai montar um total de 30 leitos de atendimento a pessoas com covid-19, sendo 18 de UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) e 12 de UI (Unidade Intermediária).

Ainda segundo a SMS, também estão a caminho seis novos cateteres de alto fluxo que foram comprados e se juntam aos quatro que já chegaram. São equipamentos de assistência ventilatória/respiratória que adiam, evitam e reduzem a necessidade de intubação em casos de pacientes com covid-19.