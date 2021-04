Secretaria de Saúde de Volta Redonda informou que todas as segundas doses de CoronaVac disponíveis no município já foram aplicadas Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 14:01

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou nesta terça-feira, dia 20, que aplicou todas as segundas doses de CoronaVac disponíveis no município para quem completou os 28 dias após a aplicação da 1ª dose. Ainda segundo a SMS, a partir de agora, as pessoas que estão agendadas para receber a segunda dose nos próximos dias devem aguardar a chegada de novas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde.

A produção das novas doses pelo Instituto Butantan foi retomada nesta terça-feira, dia 20, após um período de falta de insumos para a fabricação da vacina. A secretaria ressaltou que tão logo as novas doses cheguem, será feito o comunicado oficial pelos meios de comunicação da Prefeitura.

Publicidade

“É importante frisar que no caso de desabastecimento será mantida a conduta de aplicação da segunda dose assim que houver a disponibilidade, ou seja, todos receberão a segunda dose preservando a eficácia da primeira dose que não será perdida”, explicou Carlos Vasconcellos, médico sanitarista, coordenador da Vigilância em Saúde.