Mais de dois mil idosos acima de 65 anos foram vacinados no sistema drive-thru Geraldo Gonçalves/PMVR

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 20:20 | Atualizado 20/04/2021 20:25

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou que 2.300 idosos com 65 anos (completos) ou mais receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, em drive-thru realizado nesta terça-feira, dia 20, na Ilha São João. O início da vacinação estava marcado para às 8h30, mas foi antecipado devido ao grande número de veículos concentrados nas imediações do local.

Nesta quarta-feira, dia 21, não haverá drive-thru, os próximos serão informados nos canais oficiais da prefeitura. O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos informou que o sistema de vacinação drive-thru teve uma ótima adesão dos moradores.

“A procura pela vacinação foi maior de manhã, mas à tarde estava super tranquilo. Conseguimos realizar mais de duas mil primeiras doses para os idosos acima de 65 anos.”, comentou.

Envolvido na organização da vacinação desta terça-feira, dia 20, o presidente da Fundação Beatriz Gama (FBG) e coordenador do programa de saúde bucal, Vitor Hugo Gonçalves afirmou que o objetivo foi garantir maior comodidade para todos que foram até a Ilha São João.

“Foi o nosso primeiro drive muito aguardado pela população. A organização geral foi boa em média a espera era de 15 minutos após o início da vacinação”, falou.

Devido ao grande fluxo de veículos, a Guarda Municipal de Volta Redonda também atuou na orientação do trânsito.

"Houve um fluxo muito grande de pessoas nas primeiras horas da manhã e naturalmente o trânsito sofreu retenções. Ao longo do dia a situação se normalizou e em edições futuras estaremos melhores preparados", disse o comandante da GMVR, João Batista dos Reis.

De acordo com a SMS, a programação de vacinação (covid-19 e Influenza) para esta quarta-feira, dia 21, será a seguinte: irão funcionar como polos de vacinação para as duas campanhas oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) dos bairros: Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Retiro II, Vila Brasília, Santo Agostinho e São Luís.

As pessoas que forem tomar a primeira dose devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade ou cartão do SUS e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente.



Vacinação contra a covid-19 ocorre das 8h às 12h:

1ª dose

Pessoas com 65 anos ou mais

Profissionais de segurança e salvamento acima de 50 anos



2ª dose

Vacina AstraZeneca - Vacinados com a primeira dose até o dia 27 de janeiro de 2021. O intervalo desse imunizante é de três meses.

Vacina CoronaVac - O município aguarda novas remessas de doses, estoque zerado.

Vacinação contra a gripe (influenza) acontece das 12h30 às 16h. Nesta primeira fase, a vacinação contra Influenza é destinada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais de saúde (em atividade ou não) e estudantes de saúde (em atividade nas redes pública e privada).