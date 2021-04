Repartições públicas de Volta Redonda terão escalas especiais de funcionamento durante feriados desta semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 08:17

Volta Redonda - As repartições públicas da Prefeitura de Volta Redonda terão escalas especiais de funcionamento durante os feriados desta semana, 21 e 23 de abril. A mudança ocorre em função da antecipação das datas comemorativas pelo Governo do Estado em março, através da Lei 9.224, como medida para conter o avanço da covid-19.



O decreto adiantou os feriados de abril para os dias 29 e 30 de março. Com isso, os servidores municipais que trabalharam normalmente nesses dias do mês passado deverão gozar os feriados nos dias 21 e 23 de abril, conforme previsto no decreto 16.563/21, que estabelece horário especial nas repartições municipais no ano em curso.